La Tunisie exprime sa solidarité avec la Jordanie

La Tunisie exprime sa « solidarité totale » avec le royaume hachémite de Jordanie et réaffirme son « soutien absolu » aux décisions et mesures prises par les dirigeants du royaume pour « préserver la paix dans le pays et garantir la stabilité et la prospérité du peuple jordanien frère », indique, dimanche, un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

L’agence de presse officielle jordanienne Petra a annoncé, samedi, que les autorités ont procédé à une opération d’envergure permettant l’arrestation d’un ancien conseiller du roi Abdallah II et d’autres personnalités pour des « raisons de sécurité ».

Le demi-frère du roi et ancien prince héritier, Hamza Ben Hussein, a également été « appelé à arrêter toute activité qui puisse nuire à la sécurité du royaume », a déclaré l’armée dans un communiqué.