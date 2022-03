La Tunisie figure parmi les rares pays qui a fourni des données relatives aux personnes disparues au cours d’une opération de migration irrégulière, a indiqué mercredi Abderraouf Jmal, directeur général de l’observatoire national de la migration (ONM).

- Publicité-

Il a appelé lors d’un atelier de travail tenu sur les données relatives aux accidents de la migration irrégulière lancé à l’initiative de l’observatoire en coopération avec l’organisation internationale pour les migrations (OIM), à accroitre les rencontres avec les différentes parties afin de mettre en place une équation globale permettant de prévenir la perte de vie humaine et protéger les migrants, indique un communiqué de OIM. Pour sa part, le chef de la délégation de l’OIM en Tunisie, Azzouz Samri, a souligné que malgré les efforts internationaux fournis pour adopter le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières , il faut déployer davantage d’efforts sur les plans national et international pour avoir des données précises sur les migrants perdus lors des voyages irréguliers à partir de la Tunisie vers l’Europe.