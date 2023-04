La Tunisie, gardienne des frontières de l’Europe ?

L’Observatoire tunisien des droits de l’homme a exprimé son rejet catégorique du plan final qui sera adopté par l’Union européenne pour faire face au phénomène de la migration irrégulière, considérant qu’il limite la liberté de circulation et confisque les droits de l’homme.

L’Observatoire a appelé les autorités tunisiennes à clarifier leur position finale sur ce que les pays de l’Union européenne ont l’intention de faire, appelant à tirer au clair les derniers points qui ont été discutés avec la partie européenne lors de la récente visite du ministre tunisien des Affaires étrangères en Italie.

Ila souligné son refus de faire de la Tunisie un gardien des frontières maritimes de l’Union en échange d’une partie de l’argent accordé à la Tunisie, ce qui pourrait être proche de la valeur du prêt que la Tunisie cherche à obtenir de la Banque mondiale.

Il a également exprimé son rejet de toute tentative de faire de la Tunisie une plate-forme pour le rassemblement des migrants irréguliers, des arrivants lointains et de ceux qui traversent l’espace européen, appelant au rejet de ce qu’il a décrit comme des diktats européens, au rejet des incitations financières et au non-respect de l’intérêt national et du devoir humanitaire.

Don financier contre accueil des migrants irréguliers !

L’Observatoire a mis en garde les autorités tunisiennes contre le fait de s’engager seules dans l’opération de sauvetage sans partager ce fardeau avec le reste du bassin méditerranéen, ce qui pourrait conduire le pays à se convertir en réceptacle pour un nombre de migrants sur son territoire, ce qui menace la stabilité et la paix civile.

Dans le même contexte, il a souligné la nécessité d’élaborer un plan national clair dans lequel tout le monde est impliqué pour faire face au phénomène de la migration et de l’asile, en plus d’accélérer la préparation d’un plan de terrain pratique dans lequel tout le monde est associé à la préparation de la « haute saison » de la migration qui a commencé il y a des semaines et se poursuivra pendant plusieurs mois.

Le « dilemme » de l’UE

Il convient de mentionner qu’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE s’est tenue lundi 24 avril 2023 pour finalement approuver la mise à jour du plan qui sera adopté par l’Union pour faire face au phénomène de la migration irrégulière.

L’UE envisage d’acheminer une aide financière à la Tunisie sous la pression de certains États membres, menés par l’Italie et la France, afin d’éviter l’effondrement économique et l’augmentation des flux de migrants qui en résulte, qui ont atteint un nombre record cette année.

Antonio Tajani, vice-Premier ministre et ministre italien des Affaires étrangères, a déclaré que la migration irrégulière a augmenté de 100% en provenance de Tunisie, ajoutant que « l’Union européenne n’a pas montré assez de solidarité avec nous jusqu’à présent … Mais elle commence à comprendre la nécessité de faire preuve de plus de solidarité parce que ces gens ne restent pas sur l’île de Lampedusa. »

Une source diplomatique européenne a décrit la question de l’aide à la Tunisie comme un « dilemme » dès lors que l’UE « ne veut pas que le pays s’effondre » économiquement et aussi en raison des conséquences possibles en termes de migration ; donc « nous devrions trouver un moyen d’aider », mais d’un autre côté, « nous ne pouvons pas oublier l’importance des droits », car ce faisant, « nous risquons de déstabiliser le pays à long terme ».

« Nous devons trouver un moyen de traiter la question », a ajouté la source diplomatique, ajoutant que plus de clarté pourrait venir des « visites (de responsables européens) cette semaine en Tunisie ».

Selon les médias italiens, 21 bateaux de migration irrégulière sont récemment arrivés sur la côte de Lampedusa, et tous ces bateaux sont partis de la côte tunisienne, plus précisément de Sfax, à l’exception d’un bateau qui est parti de Chebba du gouvernorat de Mahdia.

L’agence italienne « ANSA » a signalé l’arrivée de 640 migrants irréguliers qui se trouvaient à bord de 17 bateaux, dimanche 23 avril 2023, ce qui a soudainement mis l’île en état d’urgence.