La Tunisie intéressée par des bombes guidées pour drones de fabrication turque

La Tunisie et l’Indonésie sont toutes deux intéressées par l’acquisition de munitions guidées Roketsan pour leurs futurs véhicules aériens sans pilote (drones), selon, le directeur général de la société turque, Murat İkinci.

« Des pays comme l’Indonésie et la Tunisie, qui sont à la recherche de véhicules aériens sans pilote, expriment une forte demande pour l’acquisition de mini-munitions intelligentes MAM-L et MAM-C, les principaux systèmes d’armes montés sur les drones turcs », a-t-il déclaré dans une interview à l’agence publique Anadolu.

Il a été rapporté plus tôt cette année que la Tunisie avait commandé six systèmes Anka-S aux industries aérospatiales turques (TAI), chacun équipé de deux drones UAV. Cependant, Africa Intelligence a rapporté en septembre que le contrat avait été annulé car la Tunisie ne pouvait pas trouver les fonds nécessaires.

L’Anka-S est la version de la famille Anka de TAI qui possède une capacité de communication par satellite pour des opérations au-delà de la ligne de visée. Les bombes à guidage laser MAM-L et MAM-C de Roketsan ont été intégrées à l’Anka.

Ces armes ont prouvé leur efficacité lorsqu’elles ont été utilisées avec le Bayraktar TB2, un drone plus petit de fabrication turque, en Syrie et en Libye au début de cette année. « Leur utilisation lors de récents combats a changé le cours des opérations en faveur de la Turquie », a noté İkinci.