La Tunisie malade de l’exode de ses blouses blanches !

La Tunisie a connu depuis des années, la montée en puissance d’un phénomène nommé « la fuite des cerveaux ». Concrètement, cette fuite des cerveaux se traduit surtout par le départ des médecins tunisiens à l’étranger. Ainsi, en quittant son pays d’origine, ce médecin emporte avec lui son talent mais aussi toute la formation et l’apprentissage qu’il a reçus et permet à un autre pays d’en bénéficier.

Plutôt que de partir à l’autre bout du monde pour saisir de nouvelles opportunités professionnelles, pourquoi ne pas créer les vôtres ici ?

Parmi les raisons qui poussent ces talents à fuir peuvent être d’ordre économique, c’est-à-dire que les opportunités qui leur sont offertes dans leur pays ne sont pas suffisamment valorisantes pour leur permettre d’y rester.

Malheureusement il n’est pas possible d’identifier une stratégie commune à l’ensemble des pays touchés par ce phénomène. En effet, le gouvernement doit alors identifier les causes du départ et mettre en place une politique qui permettra aux talents de demain de trouver des opportunités professionnelles à la hauteur de leurs exigences qui les pousseront à rester dans le pays. C’est donc au gouvernement promouvoir le dynamisme économique.

Le président du Syndicat tunisien des médecins de libre pratique, Khemaies Zayed a annoncé que 1.325 médecins ont quitté la Tunisie au cours de l’année 2023.

Zayed a expliqué que les raisons derrière cet exode sont nombreuses, citant notamment le climat général dans lequel les médecins travaillent, niant que les motivations soient financières.

Il a ajouté que « les suspensions préventives des médecins et le décès récent du psychiatre Mohamed Al-Hajji dans une prison de Bizerte sont également considérés parmi les raisons qui poussent les jeunes médecins à émigrer », selon ses dires.

Rappelons que le secrétaire général de l’Ordre national des médecins de Tunisie, Nizar Laadhari, a indiqué que plus de 970 médecins tunisiens ont quitté le pays en 2021 pour travailler à l’étranger contre 570 en 2018.

Les médecins spécialistes absents dans les régions

La simple idée de s’installer dans des zones rurales rebute encore un grand nombre de jeunes médecins spécialistes qui refusent de travailler dans les hôpitaux régionaux à cause des mauvaises conditions de travail et de l’absence de plateau technique dans certains services.

Le paradoxe, c’est que le pays ne manque pas de médecins spécialistes, puisque ses quatre facultés de médecine en forment chaque année des dizaines. Malheureusement, cette richesse extraordinaire est mal répartie car la quasi-majorité est déployée dans les grandes villes et les régions côtières alors que les régions intérieures restent désertes ou presque.

C’est vrai que le manque de moyens, les agressions répétitives à l’encontre des médecins, l’absence d’une vision claire pour le secteur figurent parmi les entraves qui se dressent devant les médecins et les obligent à ne pas travailler dans les régions de l’intérieur de la République. Mais l’hospitalité ambiante légendaire dans ces régions et leur générosité peuvent compenser ces difficultés et permettre aux jeunes médecins de vivre une expérience professionnelle et personnelle unique et enrichissante (…).