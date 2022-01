La Tunisie met le cap sur l’énergie solaire dans les bâtiments et édifices publics

Les dépenses de développement dans la loi de finances pour 2022 sont estimées à 229 MDT et seront affectées au soutien des secteurs industriel et énergétique, selon le rapport sur le budget de l’Etat pour l’année 2022 dans le domaine de l’industrie, de l’énergie et des mines.

D’après le même document, la Tunisie s’attellera en 2022 à adopter un programme d’utilisation de l’énergie photovoltaïque dans les bâtiments et édifices publics, un projet qui s’inscrit dans le cadre du processus d’encouragement à la production nationale d’énergie électrique par l’adoption de l’énergie solaire dans les bâtiments appartenant à des établissements publics, notamment des établissements publics de santé et des établissements universitaires, en les connectant au réseau.

Ceci est de nature à réduire la demande de ces structures en énergie électrique auprès de la Société Tunisienne d’Electricité et de Gaz, dégraissant ainsi leur facture de consommation d’énergie électrique.

Les besoins des paiements proposés pour l’année 2022 sont estimés à 9,7 MDT à financer par un prêt extérieur accordé par la Banque Allemande de Développement au titre de la première tranche du coût total du projet estimé à environ 112 MDT.

Dans le rapport sur le budget de l’Etat 2022 , le gouvernement a révélé ses prévisions en matière de production d’hydrocarbures, indiquant que celle-ci atteindra 2,222 millions de tonnes de pétrole brut et 2,268 millions de tonnes de gaz équivalent pétrole, tandis que le volume de consommation de pétrole et de gaz naturel s’élèvera à 5,778 millions de tonnes, soit 1,6 % de plus que prévu.

Le rapport indique également que la consommation de produits pétroliers finis évoluera d’environ 0,7% en 2022 par rapport aux estimations prévues pour l’année 2021, tandis que la Tunisie importera 2,944 millions de tonnes de produits pétroliers prêts à l’emploi, contre 2,905 millions de tonnes pour l’année 2021.

D’autre part, l’approvisionnement en gaz algérien augmentera de 7,6% en 2022 pour atteindre 2,696 millions de tonnes, en plus du paiement d’un prêt saoudien de 120 millions de dinars à Aramco en échange de l’achat de produits pétroliers et du rachat de 100 millions de dinars de produits de la Société tunisienne des industries de raffinage au titre de la subvention complémentaire d’appui au titre de l’année 2018.

L’Etat a alloué 2,8 milliards de dinars à décaisser sous la forme d’une subvention de 1,2 milliard de dinars à la Société tunisienne des industries de raffinage et 1,6 milliard de dinars à la Société tunisienne d’électricité et de gaz.

Une manière d’éponger les dettes de la STEG !

En effet, la Société Tunisienne d’Electricité et de Gaz (entreprise publique) se trouve dans une situation critique, en proie à des déséquilibres financiers dus à l’accumulation de ses dettes ces dernières années, s’élevant à environ 2470 millions de dinars, dont 1100 millions de dinars appartiennent à des clients ordinaires, avec un taux variant entre 40 et 45 % du total des dettes.

Le reste des dettes de la STEG se répartit entre 90 millions de dinars auprès des industriels, plus de 200 millions de dinars auprès des communes, auxquels s’ajoutent 539 millions de dinars auprès des établissements publics et 370 millions de dinars auprès des ministères, établissements et autres institutions de l’Etat, jusqu’au fin octobre 2021.

Il est à noter que le rapport budgétaire de la Tunisie pour 2022 a estimé les besoins de financement nécessaires pour le système des hydrocarbures, de l’électricité et du gaz en 2022 à 5,1 milliards de dinars tunisiens.