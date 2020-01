La Tunisie multiplie les contrats d’armement avec les Turcs et les Américains

La Tunisie a commandé davantage de véhicules blindés à la société d’armement turque BMC, et doit également recevoir huit drones de la société américaine Aerovironment, rapporte le site Defence Web.

Le contrat porte sur neuf véhicules blindés polyvalents de taille moyenne 4×4, précise le quotidien turc Daily Sabah début janvier. Le contrat a été signé avec le ministère de l’intérieur tunisien et comprend un soutien logistique. Le Daily Sabah a déclaré que le contrat avait été remporté en dépit de la vive concurrence des constructeurs américains, allemands, français et finlandais.

BMC est l’un des plus grands constructeurs de véhicules utilitaires en Turquie. Ses produits comprennent des bus, des camions et des véhicules militaires. Dans le domaine de la défense, BMC développe le char de combat principal Altay et fabrique les véhicules blindés de transport de troupes Kirpi et Amazon, des camions militaires blindés et non blindés (2,5, 5 et 10 tonnes), des véhicules logistiques militaires et des véhicules spéciaux, notamment des bus blindés et des véhicules anti-émeute.

La Tunisie a déjà commandé des équipements militaires turcs, dont 70 véhicules blindés Ejder Yalcin à Nurol Makina. En 2014, elle a commandé 100 véhicules Kirpi à la Turquie, avec des livraisons peu après.

Ailleurs en Afrique, la Turquie a livré des dizaines de véhicules blindés de transport de troupes Kirpi II 4×4 au gouvernement d’accord national (GNA) de Libye, les véhicules arrivant par bateau en mai 2019. Ces véhicules ont été largement utilisés dans les combats contre les forces de l’Armée nationale libyenne (LNA), qui ont détruit ou capturé un certain nombre d’entre eux.

L’année dernière, les industries aérospatiales turques (TAI) et Baykar Makina ont soumissionné pour fournir à l’Armée tunisienne des drones (UAV). En décembre 2019, il a été rapporté que TAI a fini par être l’unique candidat pour le contrat des drones armés, avec des négociations en cours.

En effet, les États-Unis fourniront huit drones, qui seront livrés d’ici la fin mai 2020. Le 17 décembre 2019, le ministère de la défense des États-Unis a annoncé qu’Aerovironment avait remporté un contrat de 8,5 millions de dollars pour l’avion, les pièces détachées et les logiciels.

Les États-Unis ont déjà fourni des drones Insitu ScanEagle à la Tunisie.