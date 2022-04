Le Nigeria achètera près d’un milliard de dollars d’armement des USA

Le Département d’État américain a annoncé jeudi l’approbation de la vente, pour un montant de 997 millions de dollars, de 24 hélicoptères Bell AH-1Z Viper et des équipements connexes au Nigeria. L’équipement connexe comprend des systèmes de guidage, de vision nocturne et de ciblage ainsi que des moteurs et un soutien à la formation, a indiqué le département dans un avis au Congrès.

- Publicité-

La vente a eu lieu après une visite du secrétaire d’État Antony Blinken à Abuja en novembre, au cours de laquelle il a fait part de ses inquiétudes quant au respect des droits de l’homme au Nigeria. À l’époque, cependant, Antony Blinken avait également précisé que les États-Unis considéraient le Nigeria comme un partenaire dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme islamique en Afrique de l’Ouest et au Sahel.

« Cette vente proposée soutiendra les objectifs de politique étrangère et de sécurité nationale des États-Unis en améliorant la sécurité d’un partenaire stratégique en Afrique subsaharienne », a déclaré le ministère au Congrès américain.