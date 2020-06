La Tunisie n’a pas tiré profit du recul des prix du pétrole

La Tunisie n’a pas utilisé les contrats d’achat à terme, pour le pétrole alors que les experts économiques ont appelé à tirer profit du recul des prix durant la crise sanitaire mondiale due au Coronavirus.

Le conseiller auprès du ministre de l’Energie, des mines et de la transition énergétique, Hamed Matri a précisé à l’Agence TAP, qu’une telle mesure n’a pas été adoptée, faute de moyens financiers, d’autant plus que le coût de stockage est élevé et que les finances publiques sont dans une situation difficile, ne permettant pas de conclure des contrats d’achat à terme.

Le responsable a ajouté que plusieurs opérations de spéculation ont eu lieu suite à la hausse de l’offre de pétrole, face à une baisse de la demande et la Tunisie ne peut pas prendre le risque dans une telle situation.

Le prix de baril de pétrole a atteint , au cours de trois derniers jours, les niveaux de 35,5 dollars le baril, de 37,5 dollars et de 37,6 dollars, enregistrant une hausse progressive après une destruction du prix causée par la crise sanitaire mondiale du virus du covid-19.

Le prix de baril de pétrole a commencé sa tendance baissière à partir de mois de février 2020 pour atteindre 55,4 dollars après avoir été enregistré au niveau de 63,5 dollars en janvier 2020. Il est passé de 31,8 dollars en mars à 18,5 dollars en avril 2020. Au cours du mois de mai, le cours du baril a atteint 29 dollars, suivant une tendance haussière, et atteignant le niveau de 36,9 au mois de juin 2020.