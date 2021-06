La Tunisie n’abritera aucune base militaire étrangère, affirme Saied

Le président de la République, Kais Saied , a affirmé que la Tunisie n’abritera aucune base minutaire et son territoire ne sera pas non plus un point de passage pour des forces étrangères.

Le chef de l’Etat , dont les propos sont relayés par Mosaïque fm, s’exprimait , ce jeudi matin, lors de la cérémonie marquant la célébration du 65ème anniversaire de la création de l’Armée nationale, en présence du chef du gouvernement, Hichem Mechichi, et du président de l’ARP, Rached Ghannouchi, a-t-il été noté.

« Notre souveraineté sur nos terres et nos eaux n’est nullement négociable ni même être objet de débat », a-t-il affirmé.