La ministre de l’Enseignement supérieur par intérim, Lobna Jribi, a offert, dans un message à son homologue libanais Tarak Mohamed Majdoub, que la Tunisie accueille 200 étudiants libanais à tous les niveaux et degrés universitaires au titre de l’année universitaire 2020-2021 avec le bénéfice d’une bourse et du logement universitaire et ce jusqu’à la fin de leurs cursus universitaires.