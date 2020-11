La Tunisie participe à la 3e édition de la Foire Internationale des Importations de Chine malgré la pandémie

La participation tunisienne à la 3e édition de la Foire Internationale des Importations de Chine « China International Import Expo CIIE 2020 » qui se tiendra du 5 au 10 novembre 2020 à Shanghai se limitera à l’exposition d’échantillons de produits agroalimentaires de 6 entreprises tunisiennes du secteur agricole et agroalimentaire, et ce en raison des restrictions imposées par les autorités chinoises sur l’entrée des étrangers vu la situation sanitaire mondiale.

Le pavillon national organisé par le CEPEX avec le concours de l’ambassade de la Tunisie à Pékin s’étalera sur une superficie de 54m² et exposera une panoplie de produits à l’instar de l’huile d’olive, les pâtes alimentaires, les cakes et les chips.

Pour cette troisième édition, plus de 800000 acheteurs professionnels chinois sont attendus, pendant les 6 jours du salon. Ils viendront de toutes les régions de Chine dans le but de rencontrer plus de 3700 exposants de plus de 130 pays.

Au total, plus de 360 000 m² seront dédiés au commerce de biens et de services.

