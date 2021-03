La Tunisie participe à Tokyo à la 46ème édition du « FOODEX 2021 »

La Tunisie participe actuellement à la 46ème édition du salon international des industries alimentaires et des boissons « FOODEX 2021 » qui se tient, du 9 au 12 mars 2021, dans la capitale japonaise Tokyo, annonce un communiqué publié, mardi, par le Centre de promotion des exportations (CEPEX).

Outre l’Italie, l’Espagne, la Grèce et la Turquie, plusieurs pays d’Asie et d’Amérique, dont la Malaisie, l’Indonésie, les États-Unis, le Canada et le Mexique.

La participation tunisienne est supervisée par l’Ambassade de Tunisie à Tokyo à travers un pavillon de 18 mètres carrés qui présente des échantillons diversifiés de produits alimentaires tunisiens (huile d’olive, pâtes alimentaires, dattes, vins et conserves (thon, sardines et harissa) et les épices.

Malgré les mesures sanitaires, le pavillon tunisien a connu un flux important de visiteurs le premier jour.

Le Salon Foodex crée en 1974, est l’un des principaux salons professionnels d’industries alimentaires et boissons gazeuses en Asie et dans le monde qui attire annuellement près de 3 mille exposants et 75 mille visiteurs professionnels.