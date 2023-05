La Tunisie participe aux travaux de la deuxième retraite ministérielle sur la ZLECAF à Nairobi

La Tunisie participe, du 29 au 31 mai 2023 à Nairobi(Kenya), aux travaux de la deuxième retraite ministérielle du Conseil des ministres sur la zone de libre-échange continentale africaine(ZLECAF).

L’objectif de ces travaux est d’élaborer une feuille de route détaillée pour compléter l’agenda du Secrétariat général de la ZLECAF pour les négociations en cours et identifier les priorités spécifiques pour concrétiser le slogan : » Accélération de la mise en œuvre de la ZLECAF « ,choisi par l’Union africaine pour l’année 2023.

La ministre du commerce et du Développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb et la Directrice Générale de la Douane tunisienne, Najet Jaouadi représentent la Tunisie à ces travaux, selon un communiqué publié, lundi, par le département du Commerce.

La deuxième retraite ministérielle du Conseil des ministres constitue, ainsi, une occasion pour les ministres du commerce membres de la ZLECAF d’échanger des points de vue sur plusieurs questions y compris les dossiers bloqués liés aux négociations pour les règles d’origine.

Il s’agit des secteurs automobiles et des composants automobiles et textiles et habillement ainsi que certains dossiers liés au protocole d’investissement annexe à l’accord.

Le commerce de transit, l’éventuelle baisse des recettes douanières à l’issu de l’application des baisses douanières évoquées dans le cadre de l’accord, seront débattus par les participants à cette occasion.

Ils examineront, également, le dossier lié aux négociations relatives à la libéralisation du commerce des services et des produits agricoles de base, outre le rôle du secteur privé africain dans la concrétisation de cet accord, a fait savoir la même source.