Ben Rejeb: La Tunisie donne une impulsion décisive aux échanges commerciaux avec l’Afrique

La troisième édition des rencontres d’affaires «Tunisia Africa Business Meetings» (Tabm), a débuté ce mardi 2 juillet 2024 à Tunis.

Par bien des côtés, il s’agit d’un événement majeur dans le réseautage d’affaires et de partenariat en Afrique, dont la finalité est de raffermir le partenariat Sud-sud et impulser le rythme des échanges économiques et commerciaux interafricains.

Il fait office de plateforme panafricaine où opérateurs appartenant aussi bien au secteur public que privé enchaînent les rendez-vous dans le but de favoriser l’interactivité et de créer des synergies mobilisatrices en faveur d’une plus grande intégration africaine.

En marge de ces assises, la ministre du Commerce et du Développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb a déclaré à Africanmanager que la troisième édition des rencontres d’affaires « Tunisia Africa Business Meetings – TABM » est un événement très important pour les investisseurs tunisiens et étrangers.

Et d’indiquer qu’il s’agit de rencontres professionnelles qui offriront l’opportunité aux entreprises tunisiennes exerçant dans dix secteurs dont, les TIC, les services, le textile ainsi que les industries pharmaceutiques et agroalimentaires, de rencontrer les principaux acteurs économiques du marché africain subsaharien.

Sur un autre volet, Ben Rejeb a fait savoir que cette édition, qui s’étale sur deux jours, table sur plus 2500 rencontres B2B entre les entreprises tunisiennes et les importateurs subsahariens.

La ministre a également précisé que « les secteurs concernés sont ceux de l’agroalimentaire, des industries mécaniques et électriques, du textile-habillement, du cuir et de la chaussure, outre le secteur pharmaceutique, le secteur des matériaux de construction et travaux publics, l’industrie chimique, les services de la santé, de l’éducation et de la formation, les technologies de l’information et de la communication en plus de tout autre service destiné aux entreprises tels que la finance, le consulting(…) »

Les échanges commerciaux entre la Tunisie et les pays d’Afrique subsaharienne

La ministre du Commerce a, par ailleurs, annoncé que la valeur des échanges commerciaux entre la Tunisie et les pays d’Afrique subsaharienne a atteint 650 millions de dollars au cours de l’année 2023, ajoutant que les exportations tunisiennes ont été estimées à 490 millions de dollars, soit 3,5% des exportations totales.

Elle a, encore, affirmé que les industries électriques, mécaniques, agricoles et alimentaires, ainsi que diverses industries, représentent plus de 90% du volume de ces échanges.

Elle a évoqué l’existence d’un grand potentiel inexploité dans le domaine du commerce entre les pays africains, qui comprend un certain nombre de produits, tels que les industries des composants automobiles, des produits alimentaires et des matériels médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques, ce qui nécessite des efforts concertés de la part de diverses parties pour améliorer les niveaux d’échanges au sein du groupe des pays africains (…).

TABM : Une plateforme pour exposer les produits et les services exportables

Pour faciliter les rencontres professionnelles entre les entreprises tunisiennes et les exportateurs subsahariens, une plateforme a été mise en place ayant pour but d’exposer les produits et les services exportables, de consulter le profil des acheteurs confirmés et programmer directement des rendez-vous d’affaires.

On rappelle que TABM 2024 vise à impulser les relations commerciales africaines en créant un espace propice au réseautage, aux rencontres d’affaires et aux partenariats.

Cet événement biennal qui a été organisé par le CEPEX a connu un franc succès lors des deux premières éditions en 2020 et 2022. Il se tient également avec l’étroite collaboration de l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ) et le programme «Arab Africa Trade Bridges» de la Société internationale islamique de financement du commerce (Itfc).