Ministère du commerce à AM : Atteindre un taux d’exportation vers l’Afrique de 5 %

Dans une déclaration faite, ce jeudi 21 mars 2024 à Africanmanager, Fakhri Bouzaiane, sous-directeur de la coopération avec les pays africains et l’Union africaine au ministère du commerce, a annoncé que la Tunisie souhaiterait atteindre un taux d’exportation vers l’Afrique de 5 %, durant la période 2026-2027.

Bouazaine a expliqué, que cet objectif est essentiellement tributaire des accords auxquels elle a adhéré, tels que celui de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) et le marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA).

Et de rappeler que la Tunisie souhaite donc miser sur l’Afrique tout en sachant que de multiples défis restent à relever afin de conquérir ses marchés, notamment le manque de liaisons aériennes et maritimes, la faiblesse du nombre de représentations diplomatiques et le manque d’accompagnement bancaire.