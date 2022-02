La Tunisie réceptionne mardi un don chinois de 1,5 million doses de vaccin anti-covid

La Tunisie réceptionne, mardi, un nouveau lot de vaccins contre la Covid-19, sous forme de don en provenance de la République populaire de Chine, a fait savoir le l’ambassadeur de Chine en Tunisie, Zhang Jianguo, lors de sa rencontre, lundi, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi.

- Publicité-

Ce don qui comprend 1,5 million doses de vaccin anti-coronavirus s’inscrit dans le cadre du soutien à la Tunisie dans la lutte contre la pandémie, lit-on dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

L’ambassadeur de Chine a indiqué que la Tunisie recevra également un lot d’appareils d’assistance respiratoire et d’oxygénothérapie qui sera livré prochainement.

Par ailleurs, le diplomate chinois s’est félicité du niveau des relations de coopération entre les deux pays, faisant part de la volonté de son pays de les renforcer davantage notamment dans les domaines d’intérêt commun.

Pour sa part, Othman Jerandi a salué l’appui important apporté par la Chine dans la lutte contre la pandémie et le financement de projets de développement à l’instar de l’hôpital universitaire de Sfax et de l’Académie diplomatique.

La Tunisie oeuvre à encourager les entreprises et les investisseurs chinois à investir en Tunisie et à importer les produits tunisiens en vue d’établir un équilibre commercial entre les deux pays et de créer des emplois, a souligné le ministre.