La Tunisie reçoit les offres les plus basses pour 75 000 tonnes d’orge fourragère

Le prix le plus bas offert dans l’appel d’offres international lancé vendredi par l’Office tunisien des céréales pour l’achat de 75 000 tonnes d’orge fourragère serait de 211,92 dollars la tonne c&f pour les fournitures d’origine facultative, ont déclaré les négociants européens.

L’offre a été faite pour 25.000 tonnes par la maison de commerce Cargill, ont-ils dit. Elle a été suivie par des offres de 213,85 $ la tonne c&f et de 214,47 $ la tonne c&f pour d’autres positions d’expédition dans l’appel d’offres. L’orge a été demandée en trois lots de 25 000 tonnes pour être expédiée entre le 1er mars et le 10 avril, selon l’origine.

Aucun achat n’a encore été effectué et les résultats sont attendus plus tard vendredi, ont-ils déclaré. L’office n’a pas l’habitude de toujours acheter au prix le plus bas soumis si d’autres conditions liées à l’offre sont jugées peu intéressantes. Dans sa dernière offre d’orge rapportée le 17 janvier, la Tunisie a acheté 75 000 tonnes au prix le plus bas de 209,93 $ la tonne c&f.