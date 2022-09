La Tunisie rembourse et emprunte

A fin juin 2022, la Tunisie a cumulé plus de 8,7 Milliards (Mds) DT en emprunts, dont un peu plus de 3,345 Mds DT sur le marché domestique et un peu plus de 5,393 Mds DT en emprunts extérieurs.

Sur la même période, la Tunisie aura remboursé 5,842 Mds DT en principal, dont 3,646 Mds pour les emprunts domestiques et 2,195 Mds en dette extérieure. La Tunisie s’apprête par ailleurs, à conclure accord avec le FMI, pour un nouvel emprunt entre 2 et 4 Mds USD, selon le gouverneur de la BCT (ar). Le tout, avec une croissance du PIB de juste 2,8 % et un Dollar à3,2345 DT.