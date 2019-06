La Tunisie sort le grand jeu au Salon du Bourget

7 organismes tunisiens seront représentés au Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace au Bourget, en France : il s’agit de l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA-Tunisia), de l’Instance Tunisienne de l’Investissement (TIA) , de l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII), de l’Agence Foncière Industrielle (AFI), du Parc d’Activités Economiques de Bizerte (PAEB), du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) et du Groupement des Industries Tunisiennes Aéronautiques et Spatiales (GITAS).

A noter que la 53ème édition du salon du Bourget ouvre ses portes ce lundi 17 juin 2019, à Paris; il s’agit du plus grand rendez-vous international consacré à l’aéronautique et au spatial. Passage impératif pour les professionnels du secteur, l’événement attirera 2.453 exposants, 142.000 visiteurs professionnels et 180.000 visiteurs grand public ainsi que 3450 journalistes.