La Tunisie toujours 27e mondiale et 2e africaine

La Tunisie a conservé sa 27e place mondiale et 2e africaine dans le classement Fifa du mois de février publié jeudi par la fédération internationale de football.

La sélection tunisienne occupe toujours la deuxième position au niveau continental derrière le Sénégal (20e) devancant le Nigeria (31), l’Algérie (35e), le Maroc (43) et le Ghana (46, +1).

Aucun changement n’est intervenu non plus au top 20 du classement toujours conduit par la Belgique qui devance la France et le Brésil.

Classement Fifa (février)

1. Belgique 1765

2. France 1733

3. Brésil 1712

4. Angleterre 1661

5. Uruguay 1645

…

20. Sénégal 1555

27. Tunisie 1506

31. Nigeria 1493

35. Algérie 1482

43. Maroc 1456

46. Ghana 1439

51. Egypte 1420

…