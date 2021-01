La Tunisie va négocier avec le FMI un prêt de 2,3 milliards de dollars

Les autorités tunisiennes devraient entamer de nouvelles négociations avec le Fonds monétaire international (FMI) pour un prêt de 6,4 milliards de dinars tunisiens (environ 2,3 milliards de dollars), rapporte, samedi, le quotidien en langue arabe « Achark al-Awsat », paraissant à Londres .

- Publicité-

Les échéances du prêt et le programme de réformes économiques qui l’accompagne seront très probablement déterminés d’ici mars, ajoute la même source.

En décembre 2016, le FMI avait approuvé un prêt de 2,9 milliards de dollars sur quatre ans pour la Tunisie afin de soutenir le programme économique des autorités visant à promouvoir une croissance plus inclusive et la création d’emplois, tout en protégeant les ménages les plus vulnérables.

Le prêt a été divisé en huit versements, mais le gouvernement tunisien n’a pas pu en rembourser certains dans les délais car il ne s’est pas engagé à respecter les recommandations convenues par les deux parties.