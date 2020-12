La valeur des subventions allouées aux exportations et aux produits de base représentent 96% du budget total du M. du commerce

La valeur des subventions allouées aux exportations et aux produits de base représentent environ 96% du budget total du ministère du commerce, a indiqué le ministre du Commerce et du développement des exportations, Mohamed Bousaïd .

Il a ajouté, lors d’une séance plénière tenue, mercredi, pour examiner le budget du ministère du commerce et du développement des exportations, que ces subventions restent en deçà des aspirations de son département qui vise notamment la réforme des administrations régionales du commerce, aux niveaux financier et ressources humaines.

Bousaid a souligné que le ministère qui ne peut plus se contenter d’une démarche visant à gérer l’actualité , est appelé à mettre en place des mesures opérationnelles et à réaliser des réformes structurelles.

Et de poursuivre que la Tunisie œuvre à évaluer les accords commerciaux avec plusieurs pays à l’instar de l’Union européenne(Ue), précisant qu »une étude est en cours de réalisation pour l’évaluation des relations commerciales tuniso-européennes.

Le ministre a fait savoir que le ministère œuvrera à restructurer le Centre de promotion des exportations(CEPEX) et le fonds de développement des exportations et à développer l’activité de l’Office du Commerce de la Tunisie(OCT) notant qu’il existe un plan pour encourager les exportations tunisiennes.

Bousaid a, en outre, précisé que les grands surfaces assurent 20% du commerce de détail, ce qui nécessite le développement de ce secteur et la révision de son cadre juridique.