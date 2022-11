L’accord Tunisie-FMI, un scénario perdant-perdant ?

Les dirigeants tunisiens ne cachent pas leur satisfaction de l’accord conclu récemment avec le Fonds monétaire international sur un plan de sauvetage de 1,9 milliard de dollars destiné à surmonter un tant soit peu la crise financière qui s’envenime dans le pays. Après plus d’un an de pourparlers prolongés, l’accord – qui doit encore être soumis au vote du conseil d’administration du FMI en décembre – est présenté par le président tunisien Kais Saied comme une consécration de son leadership. Cependant, l’absence de consensus autour des réformes qui sous-tendent l’accord pourrait finalement torpiller l’accord et, potentiellement, la présidence de Said, estime « The Hill », l’organe de référence de l’establishment politique washingtonien.

L’accord en lui-même ne sera probablement pas la panacée aux nombreux problèmes économiques de la Tunisie, à savoir la baisse du niveau de vie, les pénuries de nourriture et de carburant, et l’inflation galopante, tous exacerbés par le COVID, la guerre de la Russie avec l’Ukraine, et la propre volatilité politique de la Tunisie. La Tunisie doit déjà 2,1 milliards de dollars au FMI ; le fardeau de sa dette s’élève actuellement à 40 milliards de dollars et son rapport dette/PIB est passé de 68,97 % avant la pandémie à 87,9 % cette année. S’il continue à ce rythme, le ratio dette/PIB pourrait atteindre 100 % d’ici 2025.

Le gouvernement espère que le nouvel accord du FMI permettra de débloquer des accords de prêts bilatéraux qui relanceront la reprise économique et conduiront à la croissance, mais tout dépendra de la capacité des dirigeants tunisiens à convaincre les partenaires internationaux de venir en aide au pays. Ce qui est moins sûr, c’est la capacité de ces dirigeants à mettre en œuvre les réformes prévues dans l’accord, notamment la création d’emplois plus durables, une plus grande équité fiscale et la réduction des dépenses publiques et des subventions aux prix. Malgré l’intégration de mesures visant à étendre la sécurité sociale aux populations défavorisées et marginalisées, la crainte que ces actions n’aggravent le chômage et l’inflation à un moment où la misère économique est intense prédomine. Et même avec toute la volonté du monde, la bureaucratie gouvernementale profonde et enracinée, gangrenée par la corruption administrative, pourrait être incapable de réaliser ce programme ambitieux.

L’érosion des institutions démocratiques tunisiennes sous la direction du président Saied menace également de faire dérailler l’accord, pense The Hill, qui rappelle que le chef de l’Etat tunisien, dans la foulée de la dissolution du Parlement, a proposé une nouvelle constitution qui a formalisé la transformation du pays d’un système parlementaire à un système hyper-présidentiel avec des contrôles et des équilibres limités. Aujourd’hui, avec une loi électorale remaniée qui interdit aux candidats de se présenter sur des listes de partis, les élections parlementaires sont prévues pour le 17 décembre, et Kais Said est à un pas d’atteindre son objectif.

Aux États-Unis, les inquiétudes persistantes concernant la trajectoire démocratique de la Tunisie et le retour en arrière démocratique ont été récemment reflétées dans une déclaration bipartisane de la commission sénatoriale des affaires étrangères par les sénateurs Bob Menendez (Démocrate du New Jersey.) et Jim Risch (Républicain de l’Idaho) exhortant l’administration Biden à conditionner son aide à la restauration de la démocratie tunisienne.

L’UGTT, unique « empêcheur de tourner en rond »

Un seul acteur politique pourrait faire dérailler l’agenda économique et politique de Saied. Le puissant syndicat tunisien UGTT, dont les nombreux membres sont en première ligne de toute réduction d’emplois et de subventions, a critiqué le gouvernement pour s’être engagé à céder le contrôle de certaines entreprises publiques. Le budget de l’État est consommé par les dépenses du secteur public, l’embauche dans le secteur public ayant été traitée comme un moyen de gérer le mécontentement malgré son coût insoutenable. Mais sans le soutien des syndicats, l’ouverture des entreprises publiques au secteur privé, sans parler de la privatisation, pourrait déclencher des troubles généralisés, comme lors de l’introduction de réformes tout aussi controversées. Et comme les enjeux sont élevés, toute mesure déstabilisante serait risquée pour un gouvernement qui a remis tous les pouvoirs entre les mains du président.

Les récentes grèves menées par les syndicats à travers le pays en réponse aux négociations avec le FMI représentent le premier test pour Saied qui, jusqu’à présent, a dû faire face à une opposition modérée à son projet politique. Le fait de procéder sans l’UGTT et l’absence de consensus autour des réformes du FMI en particulier pourraient compromettre l’avenir économique du pays et menacer le programme de Saied, voire sa survie politique.

Ironiquement, dans sa détermination à centraliser le pouvoir et à détruire la jeune démocratie tunisienne, Saïed pourrait faire échouer ce renflouement désespérément nécessaire et devenir l’agent de sa propre chute. Et s’il y parvient, le président tunisien en fera presque certainement la preuve de sa bonne foi réformiste et continuera à consolider son pouvoir aux dépens des institutions démocratiques en difficulté du pays. La tâche difficile de naviguer dans ce scénario perdant-perdant incombe aux parties prenantes qui cherchent à préserver la démocratie durement gagnée de la Tunisie, conclut The Hill.