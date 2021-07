L’administration Biden poussée à «dénoncer clairement les actions autoritaires» de Saied!

Les événements s’accélèrent à Tunis, où le président Kais Saied a déclaré l’état d’urgence, limogé le chef du gouvernement, gelé le parlement pour 30 jours et déployé les militaires pour leur interdire l’accès au bâtiment. La police tunisienne a pris d’assaut le siège d’Al Jazeera. Les manifestants ont pillé les bureaux du parti islamiste modéré Ennahdha, qui détient la majorité à l’assemblée parlementaire. Jusqu’à présent, tout porte à croire que la Maison-Blanche hésite à s’impliquer profondément dans la spirale de la crise démocratique tunisienne, souligne le Washington Post sous la plume de son éditorialiste de politique étrangère et de sécurité nationale Josh Rogin.

La Maison Blanche et le Département d’Etat ont publié des déclarations lundi qui ont été soigneusement rédigées pour éviter de prendre parti. Le porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que les États-Unis étaient « préoccupés par les développements en Tunisie ». Elle a ajouté que des responsables de l’administration étaient en contact avec les dirigeants tunisiens « pour en savoir plus sur la situation, appeler au calme et soutenir les efforts tunisiens pour aller de l’avant dans le respect des principes démocratiques. »

Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a publié une déclaration similaire. « Les États-Unis continueront à se tenir du côté de la démocratie tunisienne », a-t-il déclaré – éludant totalement la question de savoir quel parti représente, selon l’administration Biden, la cause démocratique. Le secrétaire d’État Antony Blinken a « encouragé le président Saied à adhérer aux principes de la démocratie et des droits de l’homme qui sont à la base de la gouvernance en Tunisie… en notant que les États-Unis continueraient à surveiller la situation et à rester engagés », a déclaré le département d’État dans un compte rendu de leur conversation téléphonique.

« Cela ne correspond pas du tout à ce que j’aurais espéré voir de la part du gouvernement américain », a déclaré Sarah Yerkes, chargée de recherche au Carnegie Endowment for International Peace, qui a également travaillé au département d’État et au Pentagone. « Il est clair que les responsables américains jouent la sécurité et attendent de voir comment les choses se déroulent avant de faire des déclarations fortes. »

Mme Psaki a également déclaré que l’administration Biden ne serait pas en mesure de déterminer si les actions de Saied constituent un « coup d’État » avant que l’équipe juridique du département d’État n’examine la situation. Cette décision pourrait être difficile à prendre, étant donné que la Cour constitutionnelle tunisienne, qui est censée statuer sur ces questions, n’a même pas encore siégé.

Wait and see !

En attendant, la prise de pouvoir de Saied pourrait n’être que le début. Les parlementaires et les experts américains qui s’opposent à ses actions affirment que le refus de l’administration Biden de dénoncer clairement les actions autoritaires de Saied va l’encourager. Ce qui, à son tour, sapera les forces à l’intérieur du pays qui défendent la séparation constitutionnelle des pouvoirs qui a jusqu’à présent préservé l’expérience de 10 ans de gouvernance démocratique en Tunisie.

« C’est ici qu’a commencé le mouvement du monde arabe vers un gouvernement représentatif et la démocratie, et il est clair pour moi que l’indécision face à l’agression ne fera que détruire ce mouvement », a dit le sénateur républicain Lindsey O. Graham dans une interview au Washington Post. « Les États-Unis et les démocraties occidentales doivent être à fond, sur le terrain en Tunisie, pour arrêter cela avant que cela ne devienne incontrôlable. »

Sans une initiative diplomatique solide menée par les États-Unis, les dirigeants pro-démocratie de la région tels que Ghannouchi seront livrés à eux-mêmes, a déclaré Graham. Cela enverrait un signal clair à tous les autres candidats au coup d’État qu’ils ne doivent pas craindre la résistance ou les représailles de Washington.

Plusieurs sources de l’administration ont confié à l’éditorialiste qu’elles attendaient de voir comment la situation, très fluide, évoluerait et qu’elles espéraient travailler avec Saied plutôt que de se le mettre à dos. L’équipe Biden semble suivre le mode d’emploi de l’administration Obama, qui préférait délivrer des messages fermes en privé et estimait que les menaces publiques étaient contre-productives. Mais cela n’a pas fonctionné en Égypte en 2013, lorsqu’Abdel Fatah al-Sissi a organisé un coup d’État militaire et que les États-Unis ont évité d’agir jusqu’à ce qu’il soit trop tard, affirme-t-il.

Washington a un moyen de pression financier

La bonne nouvelle maintenant est qu’il n’est pas trop tard en Tunisie. Il est encore temps pour les États-Unis et les autres gouvernements occidentaux de convaincre Saied qu’aller de l’avant avec une prise de pouvoir autoritaire ne lui apportera rien de bon. Les États-Unis disposent d’un levier important – avant tout, l’aide économique, y compris un contrat de 500 millions de dollars signé récemment avec la Millennium Challenge Corporation.

Si les États-Unis refusent de prendre l’initiative sur cette question, ce vide sera probablement comblé par les États du Golfe qui soutiennent le coup d’État, notamment l’Égypte, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. « Si les États-Unis et l’Union européenne n’interviennent pas vraiment et ne donnent pas le feu vert à un coup d’État, ces pays interviendront et feront en sorte que le coup d’État ait lieu, s’ils ne sont pas déjà impliqués », a déclaré Sharan Grewal, professeur au College of William & Mary et membre de la Brookings Institution. « Les États-Unis, sous cette administration, devraient faire savoir clairement qu’ils soutiennent la démocratie tunisienne et que nous ferons ce que nous pouvons pour soutenir les acteurs qui essaient de la maintenir sur les rails. »

Le représentant Joe Wilson le républicain le plus haut placé au sein de la sous-commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord et le chef du groupe de travail sur les affaires étrangères du Republican Study Committee, a écrit une lettre à Blinken lundi pour lui demander pourquoi l’administration Biden ne condamne pas publiquement la prise de pouvoir autoritaire de Saied et si l’équipe Biden est prête à travailler avec le Congrès pour faire pression sur Saied.

« Si la démocratie tunisienne devait s’effondrer, cela menacerait non seulement la sécurité et les partenariats économiques des États-Unis en Afrique du Nord, mais fournirait également un argument aux forces autoritaires de la région, en particulier aux organisations terroristes salafistes comme Daech et Al-Qaïda, selon lequel la démocratie est un système de gouvernement qui a échoué », a écrit Wilson. « Refuser d’agir en Tunisie entraînera des conséquences dévastatrices qui non seulement déstabiliseront la Tunisie mais pourraient également conduire à une plus grande déstabilisation de l’Afrique du Nord. »

En tant que président, Biden prêche souvent sur la grande lutte entre la démocratie et l’autocratie comme le combat le plus important de l’ère moderne. Mais son administration ne semble pas vouloir ou pouvoir faire grand-chose alors que les démocraties du monde entier tombent sous sa surveillance. En Tunisie, le temps presse pour que les États-Unis agissent, affirme le Washington Post.