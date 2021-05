L’AFD lance l’édition Digital Challenge « innover pour le climat et la biodiversité »

L’Agence française de développement (AFD) lance la cinquième édition de l’AFD Digital Challenge, un concours dédié aux start-up et aux innovations numériques pour favoriser la protection du climat et de la biodiversité en Afrique.

Les porteurs de projet ont jusqu’au 26 mai 2021 pour déposer leur candidature en ligne sur le site de l’AFD Digital Challenge. Le dépôt des candidatures est ouvert du 28 avril au 26 mai 2021, selon un communiqué publié mercredi par l’AFD.

Le concours, dont les résultats seront annoncés le 23 juin 2021, s’adresse aux start-up, associations, centres de recherche du continent africain, qui proposent des solutions innovantes pour réduire l’impact carbone des activités économiques, favoriser la gestion durable, participative et citoyenne des ressources naturelles et promouvoir une activité économique durable en adéquation avec les enjeux environnementaux.

Les 10 projets lauréats seront accompagnés par l’AFD au travers d’un « pack accélération », appui technique et financier d’une valeur de 20 000 euros. Ils bénéficieront d’un accompagnement financier, mais aussi d’un appui pour accélérer leur projet et participer au développement de solutions pour la protection du climat et de la biodiversité. Les trois phases de sélection concernent une phase d’examen des dossiers de candidature, validant l’admissibilité des candidats et présélectionnant 30 start-up sur la base d’une analyse des projets, de leur caractère innovant, de leur modèle économique, de leur impact et de la place qu’y tient le numérique, une phase d’analyse approfondie par les experts de l’AFD des projets pré-qualifiés, et une sélection finale par le jury composé d’experts de l’AFD.

Chaque année, l’objectif de l’AFD Digital Challenge est d’identifier ces start-up, de les valoriser et d’accélérer leur développement. Cette cinquième édition a pour mission de mettre en valeur les projets d’innovation numérique au service de la protection de l’environnement, de la lutte contre le réchauffement climatique et/ou la protection de la biodiversité.