Le plan de développement 2023/2025 est à un stade avancé

La préparation du plan de développement triennal 2023/2025 a atteint un stade avancé, a indiqué mardi, à la Cité de Sciences, le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Saied, précisant que ce plan consacre tout un axe à l’environnement, au développement durable et l’économie circulaire.

« Notre engagement en faveur de l’environnement et de la lutte contre le changement climatique est concret et irrivérsible », a insisté le ministre lors d’une table ronde sur le thème « Et pour la suite, Quelles ambitions pour l’action environnementale en Tunisie? » organisée par l’Agence Française de Développement (AFD), dans le cadre d’une conférence sur le climat, l’environnement et la biodiversité,

Il a, dans ce contexte, rappelé que la Tunisie vient d’augmenter de 30% à 35% la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité, soulignant que son gouvernement mettra tout en oeuvre afin de faire face au défi climatique.

Pour sa part le secrétaire exécutif de l’Observatoire du Sahara et du Sahel ( OSS) , Nabil Ben Khatra a, à cette occasion, appelé à l’impératif de changer de paradigme en matière d’écologie qui demeure pour lui, « une question sociétale impliquant toutes les parties dont les populations. Il a, à cet égard, appelé à rompre avec les approches « technicistes » qui ont montré leur limite.

Lors de cette conférence, la directrice de la recherche à l’Agence Française de Développement (AFD), Hélène Djoufelkit a plaidé en faveur du dialogue comme solution pour améliorer la prise de conscience écologique auprès des populations, estimant que les questions environnementales et climatiques doivent faire l’objet d’un débat sociétal qui implique les différentes parties prenantes dont les autorités publiques, la société civile, le secteur privé et les citoyens.

Organisée à l’occasion du 30e anniversaire de l’AFD en Tunisie, cette conférence vise à exposer les principaux enjeux environnementaux en Tunisie, en termes d’atténuation et d’adaptation au changement climatique et d’érosion de la biodiversité et de lancer une réflexion sur les perspectives, besoins et pistes pour une trajectoire de développement durable et juste en Tunisie.

Présente depuis 1992 en Tunisie, l’AFD a financé durant les 30 dernières années près de 200 projets pour un montant estimé à 4 milliards d’euros.