L’Afreximbank disposée à financer de nouveaux projets en Tunisie

L’Afreximbank s’est déclarée disposée à financer les projets de développement que lui soumettra la Tunisie, a affirmé, dans une déclaration à Africanmanager ar, on directeur principal Mohamed Sayed.

Ila ajouté en marge de la séance inaugurale, ce mercredi, de la 5ème édition de la conférence internationale « Financing Investment and Trade in Africa » (FITA 2022), que son institution n’a ménagé et ne ménagera aucun effort pour apporter son sou tien à la Tunisie comme aux autres pays africains membres efin de surmonter les retombées de la guerre russo-ukrainienne et ses retombées alimentaires et énergétiques.