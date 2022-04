L’Agence de régulation du secteur de l’énergie opérationnelle dès 2024

L’Agence de régulation du secteur de l’énergie, annoncée récemment par la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, sera opérationnelle à partir de 2024, a indiqué la ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Neila Gongi dans une interview accordée à l’Agence TAP .

Et d’expliquer que cette instance indépendante aura pour mission particulièrement le traitement des litiges, la définition des règles d’accès au réseau et l’émission des avis consultatifs sur la réglementation en vigueur.

Elle sera chargée d’accorder un avis consultatif sur les programmes d’investissement, les stratégies mises en place et les plans d’actions



- Publicité-

« Nous travaillons actuellement en collaboration avec le Programme des Nations unies pour le développement(PNUD) sur les textes d’application de cet organe de régulation, lesquels seront publiés avant la fin de l’année 2022(septembre ou octobre) » a précisé la ministre.

Et de poursuivre qu’une fois les textes d’application de cette agence indépendante promulgués, elle sera mise en application en 2023(constitution et formation des personnels).