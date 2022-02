L’Allemagne, le Canada, les Etats-Unis, la France, l’Italie, le Japon, le Royaume-Uni et l’UE « préoccupés » par la dissolution du CSM

Les Ambassadeurs d’Allemagne, du Canada, des Etats-Unis d’Amérique, de France, d’Italie, du Japon, du Royaume-Uni, et de l’Union européenne en Tunisie se sont dit « profondément préoccupés » par l’annonce de la décision « unilatérale » du président Kaïs Saïed de dissoudre le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), dont la mission est d’assurer le bon fonctionnement du système judiciaire et de garantir son indépendance.

« Une justice transparente, indépendante et efficace ainsi qu’un respect du principe de séparation des pouvoirs sont essentiels au bon fonctionnement d’une démocratie au service du peuple, fondée sur le respect de l’Etat de droit et des droits et libertés fondamentaux », ont souligné les ambassadeurs de ces pays dans une déclaration conjointe.

Le président Kaïs Saïed, a annoncé avoir décidé de dissoudre le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), l’accusant d’être partial et au service de certains intérêts.

« Le CSM appartient au passé à partir de ce moment », a déclaré le chef de l’État dans une vidéo diffusée sur le portail électronique de la présidence. Il a ajouté qu’il publierait un décret temporaire à ce sujet. Il y a quelques semaines, il avait déjà retiré un certain nombre d’avantages aux membres du CSM.