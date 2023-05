L’ambassadeur des états unis a exprimé la disposition de son pays à soutenir la Tunisie et à réexaminer les conditions d’acceptation de son dossier par le FMI

L’ambassadeur des états unis d’Amérique en Tunisie Joey Hood a exprimé mardi, au cours d’un entretien avec le ministre des affaires sociales Malek Ezzahi, la disposition des états unis à soutenir la Tunisie et à réexaminer les conditions d’acceptation de son dossier par le Fond monétaire international (FMI), selon un communiqué publié par le ministère des affaires sociales.

L’ambassadeur des états unis d’Amérique a indiqué que la déclaration du président de la république Kais Said sur cette question est claire, exprimant sa considération envers toute vision fondée sur la volonté de compter sur les ressources propres du pays, selon un projet économique national et autonome qui respecte les partenaires internationaux, selon le même communiqué.

Hood a mis l’accent sur les relations solides et séculaires entre la Tunisie et les états unis d’Amérique, rappelant que la Tunisie est un partenaire efficient et bénéficie d’une place privilégiée dans son pays, lit-on dans ce communiqué.

Par ailleurs, Il a fait l’éloge du programme AMEN social, relevant que la Tunisie est dotée d’un grand potentiel pour l’investissement dans tous les domaines et occupe une place stratégique parmi les pays lui permettant de créer de nouvelles sources de financement pour établir l’équilibre financier.

De son côté, le ministre des affaires sociales a souligné que la Tunisie est prête à introduire des réformes globales, selon une approche qui tend à préserver les droits des catégories vulnérables et à revenu limité tout en respectant la justice sociale, conformément aux orientations du président de la république.

Il a évoqué les relations solides entre la Tunisie et les états unis d’Amérique, basées sur le respect mutuel, passant en revue les principaux programmes de coopération entre les deux pays dans le domaine social, en particulier, l’investissement dans le capital humain à travers le service social financé par l’agence américaine de développement international.

Ezzahi a évoqué l’importance de la coordination dans le domaine social, dans le cadre d’un programme commun, citant les divers secteurs d’investissement tels que le secteur agricole, le tourisme, les mines et les énergies renouvelables.

Sur un autre plan, le ministre des affaires sociales a indiqué que son département s’emploie à réaliser une stratégie globale pour la migration en collaboration avec l’observatoire national de la migration et toutes les parties intervenantes, pour faire face à ce phénomène, selon une vision humaniste qui préserve la paix sociale en Tunisie.