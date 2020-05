L’amendement du décret gouvernemental portant fixation des prescriptions du confinement ciblé publié au JORT

Un décret gouvernemental portant amendement du décret gouvernemental numéro 208 pour l’année 2020 en date du 2 mai et portant fixation des prescriptions du confinement ciblé a été publié mardi au JORT.

Le nouveau décret gouvernemental qui stipule la suppression de l’article 10 du décret gouvernemental publié le 2 mai dernier, entre en vigueur dès la date de sa publication au Jort.

A noter que le décret gouvernemental numéro 208 portant fixation des prescriptions du confinement ciblé stipule dans son article 10 qu’un nombre de personnes demeurent soumises aux prescriptions du confinement total.

il s’agit :

-Des personnes retraitées âgées de plus que 65 ans,

-Des femmes enceintes,

-Des personnes handicapées,

-Des personnes atteintes des maladies suivantes :

-Le diabète déséquilibré,

-Les maladies respiratoires obstructives chroniques telles que l’asthme,

-Les maladies cardiaques,

-L’insuffisance rénale,

-L’insuffisance hépatique,

-Les maladies cancéreuses.

Toutefois et à titre exceptionnel, les personnes mentionnées ci-dessus, peuvent être appelés à rejoindre leurs postes de travail dans les situations extrêmes pour nécessité de service ou en cas où le télétravail est impossible.

Il convient de rappeler que les mesures prises en lien avec le coronavirus, leur évaluation et l’examen des moyens de les adapter à l’évolution de la situation sanitaire dans le pays, ont été au centre d’un entretien, mardi au palais de Carthage entre le président de la république Kaies Saied et le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh.