Lancement de la plateforme des associations et projets actifs dans le domaine de l’artisanat « anata »

Un Annuaire des Associations Tunisiennes dans le secteur de l’artisanat (ANATA), a été initié par le projet Creative Tunisia, en partenariat avec l’Office National de l’Artisanat dans le cadre de ses actions d’appui à l’écosystème artisanal dans le pays.

- Publicité-

Cette plateforme digitale disponible sur www.anata.tn présente « une cartographie de plus de 300 associations et projets de coopération dans ce domaine répertoriés par gouvernorat, savoir-faire, type d’appui et domaines de compétences », selon la page facebook de l’office.

Elle a pour objectif de remédier à l’absence de recensement de tous les acteurs et des informations sur les différents projets du secteur artisanal.Creative Tunisia est un projet d’appui au secteur de l’artisanat, composante du programme « Tounes Wijhetouna » qui s’étend de 2019 jusqu’à 2024. Il est financé par l’Union européenne avec une contribution de l’Agence de la Coopération italienne et mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel.