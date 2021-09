Lancement d’un programme d’accompagnement des femmes entrepreneures dans les régions

Un nouveau programme d’accompagnement destiné aux femmes entrepreneures basées dans les régions, actives dans les secteurs du textile-home-design, agri-food et IT, à vocation export, est lancé par « OCO Global », organisation du secteur privé spécialisée dans le commerce international, et ce après le succès de la première cohorte de 2020.

Selon un communiqué publié, mercredi, par le Centre Technique du Textile (CETTEX), ce programme est destiné aux femmes entrepreneures implantées à Sfax, Gabès, Gafsa, Médenine, et à Tozeur, à Sousse, Monastir, Mahdia, et à Kairouan, et à Tunis, Bizerte, Le Kef, et Jendouba.

L’objectif de ce programme est de soutenir les femmes entrepreneures dans le renforcement de leurs capacités et de leurs compétences en affaires et leur fournir des outils pour développer leurs entreprises. A travers ce programme d’accompagnement, les femmes entrepreneures avec un projet abouti et en activité depuis au minimum un an, pourront participer à plusieurs workshops interactifs organisés à travers des webinaires pour chaque région impliquée.Ces femmes entrepreneures doivent être basées fondatrices ou co-fondatrices de l’entreprise, ayant démarré un projet entrepreneurial abouti depuis au moins 1 an et ayant une bonne compréhension de la langue anglaise.La date limite pour postuler est fixée pour vendredi 24 septembre 2021.Les sessions du programme d’accompagnement seront organisées via des webinaires. Il s’agit de trois ateliers qui se tiendront entre les mois d’octobre et décembre 2021 pour chaque région, suivies par des sessions de suivi avec le e-mentor.

Ce programme lancé, en collaboration avec le réseau « The Next Women » Tunisie, sera financé par l’ambassade Britannique à Tunis.