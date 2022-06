Lancement d’une consultation publique sur les services administratifs

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées vient de lancer une consultation publique sur les services administratifs fournis au citoyen et à l’entreprise.

Organisée du 1er au 30 juin 2022, cette consultation comprend environ 11 procédures administratives inventoriées par des équipes de travail sur la base d’une méthodologie de travail unifiée, lit-on dans un communiqué publié, vendredi, par le ministère de la femme.

Il est possible de participer à cette consultation via le site www.femmes.gov.tn (rubrique consultation publique sur les procédures administratives).

Le projet de simplification des procédures administratives consiste en une révision globale des différentes procédures administratives fournies au citoyen et aux entreprises économiques afin de faciliter l’accès aux prestations administratives, booster l’environnement des affaires et stimuler l’investissement selon la même source.

Cette consultation s’inscrit dans le cadre de l’activation de l’approche participative dans le cadre de la réforme et de la modernisation de l’administration tunisienne, objet du décret gouvernemental n° 605 de 2020 relatif à la révision des procédures administratives exigées pour les usagers de l’administration.

La consultation porte sur les prestations administratives rendues par les structures publiques pour permettre aux citoyens et aux représentants des entreprises économiques de présenter les problèmes rencontrés dans leurs relations avec l’administration et de proposer de nouvelles idées et perceptions pour améliorer la qualité des services publics d’une manière qui réponde à leurs attentes et leurs besoins et qui soit conforme aux normes internationales.

Le ministère a ajouté qu’une révision approfondie du nouveau cahier des charges relatif à l’ouverture des jardins d’enfants est, actuellement, en cours.