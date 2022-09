6 entreprises sur 10 insatisfaites de la digitalisation dans l’administration

Une conférence de presse s’est tenue, aujourd’hui, 27 septembre, à Tunis afin de débattre de l’avenir de la digitalisation dans les entreprises, en termes d’attente, d’actions à mener, et de services administratifs.

Pour avancer dans l’analyse de la situation, une étude a été menée sur 1201 entreprises durant les 12 derniers mois. Les résultats ont démontré que près de 6 entreprises sur 10 sont insatisfaites du degré de digitalisation dans l’administration publique.

Des actions prioritaires pour l’avancée des services administratifs tels que l’installation des équipements technologiques appropriés, ou encore, l’instauration du caractère obligatoire du service en ligne au sein des administrations. Une urgence à entreprendre, selon Youssef Meddeb, directeur général de « One to One for Research & Polling ».