Le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Infrastructure, Kamel Eddoukh, a annoncé, lundi soir, le lancement, en décembre 2020, de l’appel d’offres relatif à l’étude de faisabilité du projet de pont reliant la région d’El Jorf à Djerba Ajim (gouvernorat de Médenine).

Et d’expliquer, lors d’une plénière à l’ARP consacrée au dialogue avec des ministres du gouvernement, que l’étude de faisabilité qui sera élaborée en collaboration avec le ministère des Finances, englobera les aspects économiques, financiers, sociaux et environnementaux du projet, étant donné l’importance de ce projet pour la région.

Il a rappelé qu’un mémorandum d’entente a été signé en 2018, avec l’entreprise chinoise CCECC pour l’exécution de cette étude et la réalisation du projet, sauf que l’entreprise en question n’a pas pris en considération les remarques du comité de pilotage technique du projet dans le cadre de son étude de faisabilité. La société chinoise n’a ainsi, pas apporté les modifications nécessaires à l’étude, sous prétexte du coût financier supplémentaire, ce qui a conduit à l’annulation du mémorandum d’entente, en juin 2019.

Il est à noter que le mémorandum d’entente signé entre la Tunisie et la société chinoise stipule la création d’un comité de pilotage technique du projet qui regroupe des représentants des ministères du transport, de l’équipement et des affaires étrangères sous la présidence du ministre des domaines de l’Etat.