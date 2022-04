Groupe de la BAD : AG en hybride, pour la transition énergétique

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a annoncé, lors d’une conférence de presse tenue mercredi en ligne, le lancement officiel des préparatifs de ses Assemblées annuelles, qui se tiendront du 23 au 27 mai 2022 à Accra au Ghana.

Après deux éditions organisées en virtuel à cause de la crise sanitaire de la COVID-19, cette édition sera tenue en format hybride, sous le thème « Favoriser la résilience climatique et une transition énergétique juste pour l’Afrique », a indiqué le secrétaire général du Groupe de la Banque Vincent Nmehielle

Des réunions statutaires ainsi que des évènements de savoir ouverts au public seront organisés, du 23 au 27 mai 2022.

Les réunions statutaires seront consacrées principalement à l’ examen, par le conseils des gouverneurs, des rapports annuels sur les finances, les opérations et d’autres activités de la banque et du Fond africain de développement (FAD), outre le débat des gouverneurs sur les perspectives stratégiques pour les années à venir, et sur la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, les élections des administrateurs de la Banque et le choix de ceux de la FAD.

S’agissant des réunions de savoir, elles porteront sur quatre thèmes relatifs à la résilience thématique et à la transition énergétique, avec l’ordre du jour l’examen des moyens permettant d’arriver à des émissions zéro), aux opportunités favorisant l’émergence d’ une Afrique plus fiable grâce à l’économie numérique, aux emplois verts pour les femmes et les jeunes, et aux économies rurales africaines plus résilientes pour la sécurité alimentaire et la prospérité de savoir, a indiqué Kevin Urama, économiste en chef et vice‑président par intérim chargé de la Gouvernance économique et de la Gestion des connaissances.

Durant cette édition, les pays membres régionaux auront l’occasion de discuter de la nature du soutien attendu de la part des partenaires mondiaux du développement, ainsi que du coût estimé du renforcement de la résilience et de la transition énergétique juste pour leurs économies.

Le thème des Assemblées annuelles de 2022 a été choisi pour offrir un cadre permettant aux gouverneurs de la Banque d’échanger leurs expériences sur les défis du changement climatique et de la transition énergétique auxquels ils sont confrontés, ainsi que sur les réponses/mesures politiques qu’ils emploient pour y faire face

Les Assemblées qui réunissent environ 3 000 délégués et participants chaque année, permettent à l’institution de faire le point, avec ses actionnaires, sur les progrès réalisés au cours de l’année écoulée. Elles constituent un forum unique d’échange sur des questions clés concernant le développement de l’Afrique pour les représentants des gouvernements, des entreprises, de la société civile, des groupes de réflexion, des universités et des médias, selon les responsables de la BAD.