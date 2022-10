« L’ancien modèle de développement a été incapable à engager des réformes »

«L’ancien modèle de développement a prouvé son incapacité à engager les réformes économiques et sociales», a souligné lundi, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden.

S’exprimant à l’ouverture de la conférence tripartite de Haut niveau entre le gouvernement, l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), sur « le dialogue social, levier de relance économique et sociale », la cheffe du gouvernement a indiqué qu’il n’est pas possible de créer le développement en adoptant un modèle basé sur les inégalités sociales et la marginalisation.

A cette occasion, Bouden a affirmé l’engagement du gouvernement à poursuivre le dialogue social avec ses partenaires sociaux (UTICA et UGTT) pour réaliser le développement et la stabilité.

Elle a, en outre, souligné l’impératif de revoir les politiques de développement afin de faire face aux défis actuels dont notamment la réalisation du développement économique et la lutte contre le chômage et la pauvreté qui se sont accentués suite à la crise du coronavirus.

« A cet effet, nous misons sur le dialogue social pour soutenir la mise en œuvre des réformes économiques », a-t-elle dit rappelant que le gouvernement a déjà entamé l’exécution de quelques mesures urgentes visant à améliorer le climat des affaires.