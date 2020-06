L’ANSI mets en garde contre une nouvelle vague de phishing (hameçonnage) ciblant les étudiants

L’Agence Nationale de la Sécurité Informatique a mis en garde, vendredi, contre une nouvelle vague de phishing (hameçonnage) ciblant cette fois les étudiants.

Et d’expliquer que l’objectif des pirates est de pousser les étudiants à remplir un faux formulaire de candidature à une bourse exceptionnelle afin de voler par la suite leurs données personnelles.

Cette vague de phishing exploite les réseaux sociaux, notamment Facebook pour leurrer les victimes en utilisant une fausse décision officielle (image truquée) et d’un lien vers le site frauduleux, souligne la même source.

A cet égard, l’ANSI recommande les étudiants de ne pas cliquer sur les liens douteux et de supprimer la publication en la signalant en tant que SPAM ou lien frauduleux.