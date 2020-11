L’APII et le groupe Université Privée de Sousse s’associent pour favoriser l’initiative privée

Un accord de partenariat a été signé, mercredi, entre l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII) et le groupe Université Privée de Sousse (UPS) dans l’objectif de mettre en place un partenariat public-privé favorisant l’initiative privée et la création d’entreprise.

Cet accord, signé à l’occasion de la Semaine Mondiale de l’Entrepreneuriat, vise à mettre à la disposition des jeunes étudiants, des startups et des diplômés, un accompagnement (Coaching, Cycles de formation et ateliers de financement), afin de faciliter leurs processus de création de projets.

Ce partenariat impliquant » UPS-LAB « , l’incubateur des entreprises du Groupe UPS de Sousse et la pépinière Soft-tech de la technopole de Sousse, relevant de l’Apii, vise également, à promouvoir les actions de synergie et de mise en réseau des structures d’appui à la création d’entreprises avec l’université en vue de favoriser la création d’emploi en Tunisie. La semaine mondiale de l’entrepreneuriat (Global Entrepreneurship Week – GEW) célèbre chaque année au mois de novembre l’entrepreneuriat et ses acteurs. Cette année, quatre thèmes distincts seront mis à l’honneur : l’éducation, l’inclusion, la collaboration entre écosystèmes et la gouvernance.

- Publicité-