L’approvisionnement en carburant reprendra ce lundi au soir

Le secrétaire général de la fédération générale syndicale du pétrole et de la chimie, Salwan Samiri, a confirmé que l’approvisionnement en carburant dans les stations reprendra ce lundi soir.

Samiri a déclaré à la radio Shems FM, que la pénurie de carburant qui a été enregistrée ce dimanche 9 octobre 2022 revient principalement à la baisse du stock stratégique qui a duré pendant une semaine.

Il a ajouté qu’un navire chargé d’essence sans plomb était récemment accosté à Bizerte, mais ses opérations d’analyse ont été perturbées, et il est prévu qu’il soit déchargé ce soir, notant que cette quantité de cargaison est suffisante pour le marché pour seulement 10 ou 15 journées.

Le syndicaliste a également souligné que la pénurie d’approvisionnement en carburant pourrait reprendre si l’État ne trouve pas suffisamment de liquidités pour payer les charges à venir.

Pour sa part, Mona Zayat Dhaifallah, chargée de l’information au ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines (MIME), avait auparavant nié l’existence d’une crise, actuelle ou future, de la disponibilité des hydrocarbures en Tunisie.

La chargée de Com du MIME que tous les produits pétroliers sont présents dans toutes les stations et qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter et de s’empresser, soulignant une lenteur dans l’approvisionnement de certaines stations, qui se produit généralement durant le week-end.