L’armée américaine envisage une assistance à la Tunisie en lien avec ses préoccupations sur les activités russes en Libye

L’armée américaine a déclaré qu’elle cherchait à utiliser l’une de ses brigades d’assistance aux forces de sécurité en Tunisie, au milieu des préoccupations concernant les activités russes en Libye voisine.

La guerre civile libyenne a attiré des puissances régionales et mondiales, provoquant ce que les Nations unies ont appelé un énorme afflux d’armes et de combattants dans ce pays d’Afrique du Nord, en violation d’un embargo sur les armes.

« Alors que la Russie continue d’attiser les flammes du conflit libyen, la sécurité régionale en Afrique du Nord est une préoccupation accrue », a déclaré le Commandement des États-Unis pour l’Afrique dans un communiqué.

« Nous cherchons de nouveaux moyens de répondre aux préoccupations mutuelles de sécurité avec la Tunisie, y compris l’utilisation de notre Brigade d’assistance aux forces de sécurité », a-t-il ajouté.

Le personnel militaire russe a livré 14 avions de chasse MiG 29 et Su-24 à la base aérienne de l’armée nationale libyenne de Jufra, a déclaré l’armée américaine mercredi, malgré les démentis de la LNA et d’un membre du parlement russe.

La LNA est engagée dans une offensive pour s’emparer de la capitale, Tripoli, où est basé le gouvernement de l’Assemblée nationale soutenue par la Turquie.

La Turquie a fourni une aide militaire aux forces alliées de l’Assemblée nationale générale après avoir conclu un accord avec le gouvernement de Tripoli l’année dernière qui lui accorde l’accès aux réserves de gaz naturel dans les eaux contestées de la Méditerranée orientale.

Dans un communiqué, le ministère de la défense tunisien a déclaré que les Etats-Unis étaient un partenaire principal dans l’effort de construction de la capacité opérationnelle de l’armée tunisienne.