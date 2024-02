L’armée de l’air tunisienne met à niveau les cockpits de ses C-130

Honeywell a annoncé son association avec ST Engineering Defence Aviation Services (STEDAS) pour la fourniture d’un poste de pilotage de pointe et la mise à niveau des composants mécaniques de deux avions C-130 de l’armée de l’air tunisienne. Il s’agit de la première intégration par STEDAS d’une solution Honeywell Aerospace Technologies dans son portefeuille.

L’armée de l’air tunisienne choisi la solution de cockpit en verre CDSR (Cockpit Display System Retrofit) d’Honeywell, qui offre plusieurs améliorations de haute technologie par rapport aux anciens systèmes du C-130. Il s’agit notamment d’instruments numériques, d’un écran multifonctionnel (MFD) et d’un large éventail de périphériques tels que le radar météorologique RDR7000, un système de prévention des collisions avec le trafic (TCAS) et des commandes de vol avancées.

Les rétrofits sont conçus pour offrir aux pilotes et aux équipages une sécurité accrue, une plus grande flexibilité et une meilleure efficacité, ainsi qu’une maintenance plus aisée. Cela comprend une meilleure connaissance de la situation, une planification plus stratégique des itinéraires, une rationalisation des interactions entre les membres de l’équipage et une réduction de la charge de travail.

« Nous sommes honorés de collaborer avec ST Engineering Defence Aviation Services pour introduire les solutions de mise à niveau du cockpit en verre et des composants mécaniques pour l’armée de l’air tunisienne », a déclaré Sathesh Ramiah, vice-président de la division Défense et espace pour l’Asie-Pacifique chez Honeywell Aerospace Technologies. « Le glass cockpit d’Honeywell représente un bond en avant dans la technologie aérospatiale moderne, contribuant à garantir les plus hauts niveaux de sécurité et d’efficacité », a-t-il ajouté .