L’armée déployée à Sbeïtla après le décès du propriétaire d’un kiosque en cours de démolition

L’armée a été déployée dans la ville de Sbeïtla, dans le gouvernorat de Kasserine, après que des escarmouches ont éclaté suite à la mort d’un propriétaire de kiosque en cours de démolition aux premières heures du mardi, rapporte le site Middle East Eye.

L’homme de 52 ans, qui n’a pas encore été identifié, est mort après que le toit de son kiosque s’est effondré sur lui, après que la municipalité a procédé à des travaux de démolition sur un certain nombre de bâtiments, a déclaré le gouverneur de Kasserine, Mohamed Semcha.

Le gouverneur a confirmé que la Brigade d’enquête de la Garde nationale a été chargée de diligenter des investigations et le porte-parole du tribunal de première instance de Kasserine, Riadh Nouioui, a confirmé qu’une information judiciaire a été ouverte pour déterminer les responsabilités dans la mort du quinquagénaire.

Celui-ci était au courant de la décision de démolition, mais a décidé de passer la nuit dans le kiosque qu’il possède avec son fils afin d’empêcher l’opération. Les fonctionnaires municipaux qui ont exécuté l’ordre de démolition ne savaient apparemment pas qu’il y avait quelqu’un dans le kiosque, indique la même source.

Après avoir appris la mort de l’homme dans la matinée, les manifestants ont pénétré dans plusieurs édifices publics, ont pris pour cible des entreprises et ont bloqué certaines routes en mettant le feu à des pneus, selon MEE.