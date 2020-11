L’ATB récolte les fruits de sa politique commerciale, plus dynamique

« Une résistance au niveau de l’activité de la collecte malgré les retombées de la crise de la COVID-19 sur la sphère économique et financière et les récentes mesures touchant les dépôts à terme.

- Publicité-

Une résilience au niveau de l’activité du crédit favorisée par le relâchement de la réglementation prudentielle, l’assouplissement de la politique de refinancement et les mesures prises par les pouvoirs publics pour relancer l’économie. Une rupture de croissance au niveau du PNB sous l’effet du repli de la marge d’intérêt et de la baisse du taux directeur de la BCT à deux reprises en 2020. Une détérioration quasi générale de la productivité en raison d’un effet ciseau négatif entre la baisse de régime du PNB et l’inflation des coûts. Cette dernière est notamment générée par les dons au fonds 1818 pour la lutte contre l’épidémie de la COVID-19 ». Ainsi résumait l’analyste boursier Tunisie Valeurs (T.V), l’activité bancaire à la fin du 3ème trimestre de l’exercice 2020.

Pour l’activité de récolte des dépôts chez l’ATB, T.V a écrit que « récolant les fruits de sa politique commerciale plus dynamique, l’ATB boucle les neuf premiers mois de 2020 avec une hausse du PNB de 8,4% à 195,2MDT. Le tournant vers une activité bancaire classique se confirme de plus en plus pour la banque avec une marge d’intérêt qui s’est envolée de 20 % à 88,7MDT, malgré la baisse des taux, contre un fléchissement des autres revenus de 4,8% à 66MDT. L’ATB poursuit sur sa lancée commerciale, surperformant le secteur (une augmentation des dépôts de 7,7% à 5,6 milliards de dinars). Avec une part de marché de 8,1%, l’ATB dépasse, désormais, l’UIB au 7ème rang dans le tableau de la collecte ».

Pour l’activité de crédit, T.V a estimé que « l’ATB confirme sa bonne tenue pour l’ATB. La filiale de l’Arab Bank Group a cumulé sur les neuf premiers mois de 2020, une hausse de l’encours de ses crédits de 6,2% à 5,1 milliards de dinars. Ce rythme de croissance a permis à la banque de concilier les objectifs de parts de marché (devancer la BT au 8ème rang dans le palmarès des crédits) et de contrôle du ratio de transformation global (-0,5 points de pourcentage à 86,6% à fin septembre 2020).

Source : Tunisie Valeurs