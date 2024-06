Tunis Re : Solidité financière, performances adéquates et résilience à la conjoncture

L’agence de notation mondiale « AM Best », qui est une agence de notation américaine spécialisée dans le secteur des assurances, vient de confirmer les notes de crédit de la Société Tunisienne de Réassurance (Tunis Re), qui se prévaut d’une note de solidité financière (FSR) de B et d’une note de crédit d’émetteur à long terme (ICR à long terme) de « BB » – mais avec une perspective négative, rapporte « ReInsurance Business ». « AM Best » a certifié que la solidité du bilan de Tunis Re était forte et que sa performance opérationnelle était adéquate, que son profil d’activité était cependant limité et que sa gestion du risque d’entreprise (ERM) était marginale.



– Comme d’autres, Tunis Ré a été impactée par la Souveraine

Selon l’agence de notation américaine, « les perspectives négatives pour les notations de Tunis Re reflètent les pressions actuelles sur les risques observés en Tunisie ». Des pressions, notamment déclinées dans la notation souveraine détériorée de la Tunisie à « CCC », et qui avait impacté presque toutes les institutions financières installées en Tunisie, à l’exception des banques filiales d’autres étrangères, comme pour le cas de l’ATB. Une source de Tunis Ré contactée par Africanmanager, a expliqué que « c’est l’impact du rating du pays sur notre notation à l’international. Ils considèrent que nous n’avons pas d’action sur le risque pays notamment le risque financier, puisque tous nos investissements & placements sont en Tunisie, et cela altère donc l’échelle de notation, notamment car le pays est noté CCC, ce qui soulève un risque potentiel de défaut de paiement ».

On se rappelle que d’autres agences, comme Moody’s en mars dernier, avaient légèrement amélioré la notation souveraine de la Tunisie, mais l’Américaine « AM Best » ne semble pas vouloir en tenir compte. Selon l’agence de notation, ces pressions peuvent continuer à détériorer les fondamentaux du bilan de la société ainsi que sa capacité à gérer l’environnement de risque accru dans lequel elle opère. Mesuré par son Best’s Capital Adequacy Ratio (BCAR), AM Best a constaté que la solidité du bilan de Tunis Re était étayée par sa capitalisation ajustée au risque.

L’évaluation a pris en compte le portefeuille d’investissement de la compagnie en fonction de sa classe d’actifs et de sa concentration en Tunisie. Le risque économique et politique accru de la Tunisie ayant entraîné des augmentations du capital requis pour le risque d’investissement depuis 2020, la marge que Tunis Re détenait en excès a été considérablement réduite.



– Pourtant des bénéfices, grâce à de solides retours sur investissement

De 2019 à 2023, Tunis Re a enregistré un rendement moyen des capitaux propres de 7,6 %. Ses bénéfices proviennent en grande partie de solides retours sur investissement. Au cours de la même période, la société a également enregistré un rendement net moyen pondéré de 7,7 %. Le portefeuille non-vie de Tunis Re a enregistré un bénéfice technique pendant cinq années consécutives d’ici 2023, notant une amélioration de sa performance de souscription depuis 2018. Malgré cela, les gains et les pertes de change ont apporté un niveau de volatilité à la performance opérationnelle de la société. L’évaluation du profil d’activité de la société a reflété sa position en Tunisie ainsi que sa diversification sur les marchés régionaux. Ses opérations continuent d’être d’une ampleur limitée sur le marché mondial de la réassurance, a-t-il été noté.



– La DG confirme la résilience de son entreprise à la conjoncture internationale

Dans une récente interview accordée à Africanmanager, la Directrice générale de Tunis Re, Lamia Ben Mahmoud a fait savoir que la compagnie, malgré les changements nationaux et mondiaux, a prouvé sa capacité à résister et à maintenir sa position de réassureur national sur le marché tunisien ou de réassureur pionnier, avec une bonne réputation dans le domaine de son affiliation géographique arabe et africaine. Bien que la société ait traversé de nombreuses crises successives au cours des dernières années, comme la pandémie de Covid-19, puis la guerre russo-ukrainienne, et ce qu’est actuellement la région du Moyen-Orient, elle a pu maintenir sa position sur le marché tunisien et d’acteur de de premier plan jouissant d’une bonne réputation dans le domaine de son marché arabe et africain, a-t-elle assuré.

Tous les indicateurs l’attestent, puisque « Tunis Re » a pu réaliser une croissance annuelle d’environ 13% et 100% de résultats positifs, et que l’activité technique et financière produit toujours des excédents positifs et des résultats satisfaisants. Les changements et les circonstances que traversent divers pays du monde ont amené l’économie mondiale à vivre dans un état de stagnation, mais l’économie nationale a démontré sa capacité de résilience, comme on le constatera à travers le remboursement d’importantes échéances de prêts et la baisse des taux d’inflation et du déficit commercial, en plus du fait que certains secteurs ont fait preuve de dynamisme (…). Il y a une tendance positive, à l’instar du secteur du tourisme. Toutes ces données augurent d’un avenir meilleur en Tunisie, a affirmé Lamia Ben Mahmoud.