L’ATI est l’institution qui héberge le serveur d’adresse e-mail du citoyen

L’Agence Tunisie Internet (ATI) est l’institution qui héberge le serveur d’adresse e-mail du citoyen (e-berid), en tant qu’institution nationale , a indiqué le ministre des Technologies de la communication, Nizar Ben Neji, précisant qu’aucun prestataire de service étrangers ne supervise ce service.

Intervenant au cours d’une rencontre de sensibilisation sur l’identité numérique à l’École Nationale des Sciences de l’Informatique à la Manouba, le ministre a rappelé que l’ATI qui a créée 3500 compotes sécurisés, se distingue par ses compétences et son expérience qui remonte à 1998.

L’ATI garantit la sécurité des données personnelles et la confidentialité des correspondances entre l’administration et le citoyen/le citoyen et l’administration.

Il a souligné, dans ce cadre, que « tous ceux qui prétendent le contraire et appellent à boycotter ce service, sont appelés à revoir leur position », ajoutant que l’Instance nationale de protection des données personnelles (INPDP) appui ce service.

A noter que les propos de Ben Neji interviennent en réponse à une mise en garde de l’organisation non gouvernementale I Watch contre l’utilisation du service qui « met en péril la sécurité des données personnelles et le secret de leurs correspondances avec les institutions publiques ».

Le ministre a rappelé que depuis le lancement du service d’identité numérique, en août, 34000 identités ont été activées, en plus de 81000 demandes en cours d’approbation.

Il a souligné que le ministère poursuivra sa campagne de communication pour introduire le service d’identité électronique et le reste des services, en coopération avec les opérateurs des réseaux de télécommunications pour sensibiliser les citoyens quant à leur importance et ses utilisations possibles, tout en assurant l’accompagnement technique.

Il a ajouté que le ministère œuvre actuellement à installer des distributeurs automatisés pour les détenteurs d’identité numérique dans les administrations et les municipalités, pour vérifier l’identité du demandeur du document et obtenir les documents après le paiement.

Il s’agit, également, de l’adoption d’un registre national unifié pour les adresses pour diversifier et développer les services numériques au profit des citoyens.

Le ministère lancera également l’Observatoire tunisien du numérique qui se chargera de la collecte des données statistiques relatives au secteur des télécommunications, des services électroniques et des services financiers numériques et fournira des tableaux de bord pour aider les décideurs à planifier, programmer et développer des solutions.

A noter I Watch a mis en garde, ce jeudi, les citoyens contre l’usage de l’adresse e-mail du citoyen (e-barid).

Selon I Watch, le ministère des Technologies de communication n’a pas obtenu le feu vert de l’Instance nationale de protection des données personnelles, concernant la protection des données personnelles de ce courriel ou de l’identité numérique, comme confirmé par le président de l’Instance.

Ceci ne respecte pas les dispositions de l’article 7 de la loi organique numéro 63 de l’année 2004 publié le 27 juillet 2004, concernant la protection des données personnelles, selon l’ONG.