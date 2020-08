L’autoprévention reste le moyen le plus efficace pour lutter contre le coronavirus

« L’autoprévention et l’application des gestes barrières comme le port du masque, l’hygiène des mains et la distanciation restent le meilleur moyen pour lutter contre la propagation du coroanvirus », a souligné mercredi Tahar Gargueh, directeur général de la santé au ministère de la Santé.

« La situation est aujourd’hui difficile, mais elle demeure sous contrôle jusqu’à présent », a-t-il assuré lors d’une conférence de presse tenue au siège du ministère.

Il a, en outre, appelé tous les citoyens à se conformer aux règles sanitaires et tous les secteurs à appliquer à la lettre le protocole sanitaire mis en vigueur.

Gargueh a fait savoir que des sous commissions ont été créées au sein du comité scientifique de lutte contre le coronavirus telles que la commission de vaccination et la commission de veille scientifique et qui sont composées d’experts et de spécialistes chargés de suivre l’évolution de la situation épidémioologique dans le monde afin d’être informés de toutes les nouveautés.