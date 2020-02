Le 1er Salon tunisien “Regina Expo” se tiendra du 7 au 9 février à Rome

Le premier Salon tunisien de l’Artisanat et du Tourisme “Regina Expo” se tiendra du 7 au 9 février 2020, à Rome en Italie.

Ce salon auquel participeront 30 artisans tunisiens représentant les différents domaines de l’artisanat, vise à promouvoir l’héritage culturel, patrimonial et touristique national à l’étranger et à offrir à la diaspora tunisienne à Rome l’occasion de découvrir les créations artisanales tunisiennes.

Il sera organisé en collaboration avec l’Office des tunisiens à l’étranger et l’Office National de l’Artisanat Tunisien (ONAT).